Uppgifter: HIF vill plocka in Mattias Lindström som assisterande

Helsingborgs IF är på jakt efter en ny tränarstab efter att huvudtränaren Olof Mellberg lämnade. Nu uppger Fotbollskåne att klubben vill ta in den förre HIF-spelaren Mattias Lindström som assisterande tränaren. 40-åringen tränar i dag Tvååkers IF i södra ettan men uppges vara en huvudkandidat till HIF.

Den förre Mjällbytränaren Marcus Lantz har uppgetts vara aktuell för att leda Helsingborg i superettan, något som Fotbollskåne även uppger. Sajten skriver också att klubben vill avvakta med att ta in en huvudtränare innan förhandlingarna med Lindström är klara.

Under sin proffskarriär spelade Mattias Lindström i Helsingborgs IF i två sejourer. Mellan 1997-2005 för att sedan återvända mellan åren 2010-2016.