Uppgifter: Alli kan bli Pochettinos första värvning till PSG

I flera dagar har det rapporterats om att Thomas Tuchel fått sparken från tränarjobbet i PSG, och även om ingenting ännu har kommunicerats officiellt från PSG så skriver flera medier att Mauricio Pochettino ser ut att ta över.

Nu skriver engelska tidningen The Sun att Dele Alli kan bli Pochettinos första värvning till PSG. Alli kom fram under Pochettino i Tottenham, men har den senaste tiden haft svårt att ta en ordinarie tröja under José Mourinho.

Vidare skriver franska Le Parisien att Pochettino hoppas kunna värva Lionel Messi till PSG. Messis kontrakt med Barcelona går ut nästa sommar, och redan tidigare i år ryktades Messi bort från klubben. Därtill har Pochettino och Messi samma “hemklubb” i Argentina: Newell’s Old Boys från Rosario.