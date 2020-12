Uppgifter: Flera allsvenska klubbar gör upp om division 1-anfallare

Engelsmannen Ashley Coffey, 26, pangade under den gångna säsongen in 28 mål på 29 matcher för IFK Haninge i division 1 norra. Nu skriver Fotbolldirekt att Degerfors, Mjällby och Örebro alla är intresserade av att värva Coffey till nästa säsong. Mjällby uppges vara det just nu hetaste alternativet, då klubben vill ha in en ersättare till Moses Ogbu.

Coffey har tidigare berättat för TV4-Sporten att han kom till Sverige i och med att han träffat en svensk flickvän, och att han själv fick mejla runt till klubbar för att hitta någonstans att spela i sitt nya hemland. Han berättade även i slutet av november att det funnits intresse efter succésäsongen i division 1.

– Jag har fått en del erbjudanden, men jag kan inte säga vilka som ligger bakom dem. Men en del kommer från den högsta ligan i Sverige och jag känner att jag är tillräckligt bra för den. Nästa steg skulle väl vara superettan, men jag skulle vilja få chansen att spela i allsvenskan, sade han då.