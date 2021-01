Uppgifter: Mauricio Pochettino landar i Paris - nära PSG

Nu börjar det närma sig. I flera medier har det rapporterats om att Mauricio Pochettino kommer att bli Tuchels ersättare i Paris Saint-Germain. Och nu har han enligt AS landat i Paris under nyårsdagen för att skriva på sitt kontrakt. Han väntas presenteras senare under fredagskvällen.

Pochettino har varit utan tränarjobb efter att han fick sparken av Tottenham 2019, men ser nu alltså ut att vara väldigt nära nytt tränarjobb. Pochettino har ett förflutet som spelare i PSG, mellan 2001 och 2003.

48-åringen väntas göra debut på tränarbänken i matchen mot Saint-Étienne, på onsdag 6 januari.