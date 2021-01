Uppgifter: Real-talangen nära att lånas till ny klubb

Takefusa Kubo, 19, är just nu på lån till Villarreal från Real Madrid, men har under de fyra senaste matcherna inte fått en minuts speltid under Unai Emery.

Nu skriver spanska tidningen AS att Kubo är nära ett lån till en ny klubb i La Liga: Getafe. Tidningen skriver att Kubo själv har sagt ja till huvudstadsklubben och att de kommer att ta över hans lön.

Kubo kom till Real Madrid från FC Tokyo sommaren 2019.