Spanska uppgifter: Valencia vill låna från Tottenham

Valencia har en tung höstsäsong bakom sig, där man just nu ligger på nedflyttningsplats i La Liga. Nu skriver spanska tidningen AS att Valencia vill låna in mittfältaren Harry Winks från Tottenham.

Tidningen skriver att intresset är ömsesidigt från den 24-årige engelsmannens sida, då han kan tänka sig att göra sex månader med La Liga-klubben för att få speltid och försöka ta en plats till sommarens engelska EM-trupp.

Winks har gjort sju matcher för Tottenham i Premier League denna säsong.