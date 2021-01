Svensk målvaktstalang testas av klubb i Portugal

Sebastian Selin är tredjemålvakt i Västerås SK. Nu testas han av klubb i Portugal.

VSK skriver på sin hemsida att 17-åringen, som under säsongen varit utlånad till Fagersta Södra, just nu är på provspel i den portugisiska klubben Vitoria SC Guimarães – som just nu ligger på femte plats i den portugisiska högstaligan.

“Enligt våra rapporter har Vitoria scoutat Sebastian under lång tid och nu gjort slag i saken och bjudit ned honom för en närmare titt, till klubben med hemvist i staden Guimarães i norra Portugal”, skriver VSK i ett uttalande.

ANNONS

Utöver att Selin fick göra debut i superettan under säsongen, klev han även kallad till landslagsläger under för spel i P17-landslaget.