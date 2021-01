Uppgifter: Arsenal vill värva målvakt från Barcelona

Bernd Leno är given förstemålvakt i Arsenal, men snart kan han få konkurrens från en målvakt som just nu tillhör Barcelona.

Under onsdagen skriver nämligen Sky Sports att Arsenal är intresserat av att plocka in Neto, som just nu agerar andremålvakt bakom Marc-André ter Stegan som är förstemålvakt i Barcelona.

Enligt Sky ska Neto vara ”en av flera målvakter” som Arsenal är intresserade av.