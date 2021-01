Vändningen: Elfsborg uppges vilja ha tillbaka kaptenen i träning

Följetången kring om Elfsborg kommer sälja lagkaptenen Sivert Heltne Nilsen till Brann eller inte fortsätter.

Under tisdagen kom besked att en flytt närmar sig, men under onsdagen skriver VG-journalisten Arilas Ould-Saada att Boråslaget nu vill ha tillbaka Heltne Nilsen i träning redan i morgon. Han ska just nu finnas på plats i Norge i väntan på att övergången ska slutföras, men i nuläget är inget klart då Brann fortfarande väntar på svar från Elfsborg på deras sista bud som ligger på knappt tre miljoner svenska kronor.