Uppgifter: PSG jobbar på Neymar-förlängning

Sky Sports rapporterar att PSG inlett förhandlingar med Neymar för att förlänga hans kontrakt.

Klubben vill att han stannar samtidigt som brassen uppges vara lycklig över att spela i klubben. Tidigare har en comeback i Barcelona varit på tapeten, men yttern verkar vilja stanna och göra sitt namn ännu större på Paris gator.

Så sent som på onsdagen säkrade Neymar supercuptiteln till sitt PSG när han skickade in 2-1 sent från straffpunkten.