Uppgifter: Tottenham-bas stoppar PSG:s planer

Tottenham-stjärnan Dele Alli har under den här säsongen varit fast i José Mourinhos frysbox. Alli har endast fått speltid i fyra matcher i Premier League, och har i stället matchats i Europa League, FA-cupen och ligacupen. I helgen låg han bland annat bakom två mål i 5-0-segern mot Marine i FA-cupen, men sedan satt han på bänken i 90 minuter i onsdags mot Fulham i ligan.

Paris Saint-Germain har under en längre tid rapporterats vilja plocka in spelaren, och så sent som under torsdagen uppgav den trovärdige The Guardian-journalisten Fabrizio Romano att PSG vill låna Alli. Romano skrev även att det är förre Tottenham-tränaren Mauricio Pochettino, nu i PSG, som vill få in spelaren, samtidigt som Alli trycker på för en utlåning.

ANNONS

Men nu kommer engelska tidningen The Telegraph med nya uppgifter i soppan. Tidningen skriver att Tottenhams ordförande Daniel Levy sätter stopp för en utlåning. Levy uppges känna att Tottenhams trupp blir lite för tunn vid en utlåning av Alli och därmed vill han inte släppa spelaren.

Alli har kontrakt med Tottenham till sommaren 2024.