Barças presidentkandidat: Det blir ingen övergång för Garcia

Det verkar inte bli någon övergång från Manchester City till Barcelona för Eric Garcia. För ett par veckor sedan kom uppgifter om att mittbacken skulle vara på väg från den engelska klubben till Spanien, men nu säger Joan Laporta, en av de tre presidentkanterna till FC Barcelonas kommande val, att han tillsammans med de två övriga Víctor Font och Toni Freixa sätter stopp för värvningen.

– Vi kan inte ge vårt godkännande till den nuvarande styrelsen att fatta sådana beslut, säger Laporta enligt spanska AS.

Han fortsätter:

– I och med att han är en spelare under kontrakt har vi kommit fram till att vi måste vänta. Om vi skulle köpa honom nu skulle vi behöva betala en övergångssumma plus hans lön.

Garcias avtal med Manchester City går ut i sommar och kanske blir det då aktuellt för Barcelona att plocka in mittbacken som tidigare tillhört klubbens akademi.

Vem som blir FC Barcelonas nya president avgörs senare under 2021. Den ursprungliga tanken var att presidentvalet skulle avgöras 24 januari, men under fredagen rapporterade bland annat AS om att valet ser ut att skjutas upp.