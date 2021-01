Uppgifter: Har kopplats ihop med Arsenal - vill lämna Barcelona

FC Barcelonas målvakt Neto, 31, vill bort från klubben. Det skriver Goal. Under veckan skrev Sky Sports att Arsenal var intresserat av att plocka in Neto, som just nu agerar andremålvakt bakom Marc-André ter Stegen i Barcelona.

Enligt sajten har tränare Ronald Koeman bekräftat att Neto vill bort. Men de kommer inte släppa honom.

– Det är sant att hans representanter har bett klubben om en övergång, och vi har sagt nej eftersom han är en viktig målvakt för oss och vi vill ha bra täckning på varje position, säger Koeman enligt Goal.

31-årige Neto kom till Barcelona från Valencia under 2019, och har bara gjort 14 matcher sedan dess.