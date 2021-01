Uppgifter: Chelsea kan slå sitt eget rekord - vill värva Haaland

Inför årets säsong plockade Chelsea in Timo Werner från RB Leipzig, men den tyske anfallaren har varit långt ifrån en succé i Londonlaget och nu verkar man åter igen blicka mot Tyskland för att hitta en ny anfallare.

Erling Braut Haaland ska vara spelaren Chelsea vill plocka in. Den norske anfallaren har varit en supersuccé i Dortmund och nu skriver The Athletic att Chelsea är redo att slå sitt eget transferrekord för att få in norrmannen till laget.

Haaland ska ha en utköpsklausul i sitt kontrakt, som ligger på omkring 800 miljoner kronor. Denna aktiveras dock inte förrän 2022 vilket gör att Chelsea behöver betala betydligt mer nu för att Dortmund ska vilja sälja Haaland.

I somras betalade Chelsea drygt 900 miljoner kronor för att knyta åt sig mittfältaren Kai Havertz, klubbens hittills dyraste värvning genom tiderna. Och för att få Haalands signatur redan nu är det högst troligt att klubben måste slå sitt eget rekord för att lyckas.