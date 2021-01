Uppgifter: Real Madrid värvar Alaba

Bayern München-backen David Alaba, 28, sitter på ett utgående avtal med Bayern München och har under en längre tid kopplats ihop med en flytt från den tyska storklubben.

Nu uppger spanska tidningen Marca att det är klart att Alaba kommer att ansluta till Real Madrid i sommar. Tidningen skriver att parterna har kommit överens om ett kontrakt över fyra år och en lön på runt elva miljoner euro, drygt 111 miljoner kronor om året. Alaba blev den 1 januari fri att förhandla om sin framtid med andra klubbar, och då uppges Real Madrid ha lagt fram ett förslag.

Alaba uppges även redan ha genomfört den obligatoriska läkarundersökningen för att kunna genomföra en övergång till “Marängerna”. Enligt Marca uppges även Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool och Chelsea ha visat intresse för österrikaren.

Alaba anslöt under sommaren 2008 till Bayern Münchens akademi och har sedan dess varit klubben trogen med undantag för en utlåning till Hoffenheim under vårsäsongen 2011. Han har bland annat varit med och vunnit nio Bundesliga-titlar och två Champions League-titlar under sin tid i Bayern.

Alaba är den här säsongen noterad för ett mål och en assist på 22 matcher med Bayern München.