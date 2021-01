Uppgifter: Premier League-klubbar intresserade av Barella

Inters italienske mittfältare Nicolo Barella, 23, har under den här säsongen imponerat stort i Serie A. Barella är så här långt noterad för två mål och sex assist på 18 ligamatcher och låg i helgen bakom Inters 2-0-seger mot Juventus med ett mål och en assist.

Nu uppger engelska tidningen The Guardian att Barellas framfart inte gått obemärkt förbi i England. Enligt tidningen följer nu både Tottenham och Liverpool spelaren. The Guardian skriver dock vidare att de engelska klubbarna lär behöva lägga en bra slant för att få in spelaren, då denne har kontrakt med Inter fram till sommaren 2024.

Barella var under förra säsongen utlånad till Inter från Cagliari och blev först under förra sommaren en Inter-spelare på permanent basis.