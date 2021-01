Vändningen: Ødegaard uppges klar för Arsenal

Martin Ødegaard ser ut att flytta till Premier League, trots allt.

Den norske mittfältaren har i dagarna rapporterats vara på väg att lånas ut från Real Madrid på grund av brist på speltid och nu ska det vara klart med ny klubb för 22-åringen.

Arsenal och Real Sociedad är två av klubbarna som sagts vara intresserade av att låna in spelaren och under torsdagen rapporterade BBC att Ødegaard föredrar en flytt tillbaka till “La Real” framför en övergång till London-klubben. Men nu kommer trovärdiga uppgifter från Spanien om att det blir spel för Arsenal i vår för norrmannen.

Den baskiska lokaltidningen El Diario Vasco, som följer Real Sociedad tätt, hävdar att Arsenal har vunnit kampen om Ødegaard och att de kommer låna honom från Real Madrid under resten av säsongen. Madrid-tidningen AS skriver att man har fått just de uppgifterna bekräftade. Ødegaard ska ha tackat ja till Arsenals erbjudande, inte Real Sociedads.

Så sent som under torsdagen skrev Marca att Ødegaard var “mycket nära” Real Sociedad.

För Arsenal kan norrmannen bli en välkommen förstärkning. Laget har haft det tufft i Premier League den här säsongen och ligger tia i tabellen.