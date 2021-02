Uppgifter: Chelsea-ikon aktuell för att ta över Championship-lag

Championship-laget AFC Bournemouth, som under förra säsongen ramlade ur Premier League, har under den här säsongen blandat och gett i den engelska andraligan, och meddelade under onsdagen att chefstränaren Jason Tindall tvingas bort från klubben.

Nu uppger engelska tidningen Daily Mail att Chelsea-ikonen John Terry, som just nu är assisterande tränare i Aston Villa, kan ta över som ny huvudtränare i Bournemouth. Terry uppges vara en av flera tränare som kan efterträda Tindall. Enligt tidningen kan även Arsenal-ikonen Patrick Vieira, som i fjol fick sparken av Nice, vara aktuell för uppdraget.

Terry avslutade under 2018 sin spelarkarriär i Aston Villa och har sedan dess varit assisterande tränare i klubben, som nu är på nionde plats i Premier League. Bournemouth är i sin tur på sjätte plats i den engelska andraligan.