Uppgifter: ÖSK köper loss Elfsborg-anfallare

Örebro SK lånade i fjol in anfallaren Deniz Hümmet, 24, från Elfsborg. Hümmet fick under första halvan av förra säsongen knapp speltid i Borås-laget med tolv inhopp, och fick i stället större förtroende i ÖSK med tolv starter, som resulterade i fem mål under höstsäsongen i allsvenskan.

Nu uppger Aftonbladet att ÖSK köper loss anfallaren, då parterna uppges vara muntligt överens om en permanent övergång för runt en miljon kronor. Hümmet har dock i dagsläget avtal med Elfsborg till slutet av 2022.

Hümmet anslöt under vintern 2019 till Elfsborg från Trelleborg. Tidigare har han även en bakgrund med spel i Gefle, franska laget Troyes och Malmö FF.