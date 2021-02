Officiellt: HIF förlänger med talang

Helsingborgs IF meddelade under onsdagen att föreningen har kommit överens med talangfulle spelaren Casper Widell om ett nytt kontrakt över 2023. Widell gjorde i fjol allsvensk debut mot Varbergs Bois och kom totalt till spel i sju matcher under förra säsongen.

Nu ser han fram emot att spela vidare med HIF i superettan under 2021.

– Det känns väldigt bra. Jag är stolt och tacksam över att ha fått förlänga med HIF. Man kämpar och tränar för det och till slut kommer belöningen. Mitt mål är att få så mycket speltid som möjligt, hjälpa laget tillbaka till Allsvenskan och vara där för supportrarna, laget och klubben, säger Widell i en kommentar på klubbens hemsida.

Sportchefen Andreas Granqvist om förlängningen:

– Casper är ung men för sin ålder väldigt mogen. Han är en av landets största mittbackstalanger och vi är glada att kunna knyta honom till oss på ett längre avtal. Nu ser vi framemot att fortsätta hjälpa honom i utvecklingen så att han kan ta ytterligare steg, säger Granqvist.