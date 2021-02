Uppgifter: Burchnall kandidat för tränarjobb i England

Ian Burchnall tvingades lämna Östersunds FK under den förra säsongen. Men nu rapporteras britten vara aktuell för tränarjobbet i AFC Wimbledon, som spelar i den engelska tredjeligan, League One. Allt enligt sajten Football Insider, som uppger att Burchnall är en av två kandidater för jobbet.

AFC Wimbledon bildades så sent som 2002 av supportrar, efter att ursprungsklubben Wimbledon FC bytt namn till Milton Keynes Dons och flyttat. Den tidigare tränare Glyn Hodges fick sparken just efter att laget förlorat mot just MK Dons i ligaspelet nyligen.