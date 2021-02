Uppgifter: Arsenal intresserat av tidigare Hammarby-back

Tidigare Hammarby-backen Odilon Kossounou, 20, anslöt under sommaren 2019 till belgiska laget Club Brügge. 20-åringen fick varierat med speltid under sin första säsong i klubben, men kom bland annat till spel mot Paris Saint-Germain och Real Madrid i Champions League. Under den här säsongen har han tagit en ordinarie startplats och är hittills noterad för ett mål och en assist på 28 matcher den här säsongen. Bland annat kom han till spel i fem av lagets sex matcher i Champions League-gruppspelet förra hösten.

Under fredagen rapporterade italienska sajten Calciomercato.com att Inter och Milan har den tidigare Hammarby-spelaren på sin radar och att backen värderas till 15 miljoner euro (omkring 150 miljoner kronor).

– Vi har kontakt med klubbar i alla de största ligorna och flera av de bästa följer Odilon. Men jag kan inte prata om specifika klubbar, sa spelarens agent Marc Benson till Fotbollskanalen då.

Nu rapporterar engelska tidningen Daily Mirror att Arsenal vill värva 20-åringen. Tidningen beskriver det som att Kossounou är ett av den engelska klubbens stora mål att värva i sommar. Enligt tidningen ligger prislappen troligen på runt 8,5 miljoner pund, drygt 98,5 miljoner kronor plus olika prestationsbaserade bonusar. Tidningen skriver även att den italienska storklubben Inter är intresserat av spelaren, precis som att det finns intresse från Spanien.

Kossounou tillhörde Hammarby mellan vintern och sommaren 2019. Under den perioden kom mittbacken till spel i nio matcher i allsvenskan innan han såldes till Club Brügge för vad som uppges vara omkring 40 miljoner kronor. Kossounous agent Marc Benson ville, under fredagen, inte kommentera vad Hammarby kan tänkas tjäna på en framtida flytt för ivorianen från den belgiska klubben.

– Jag kan inte uttala mig om Hammarbys avtal med Brügge men jag gissar att Hammarbys ledning kommer köpa tårta och champagne den dag “Odi” blir såld, sa agenten.

Kossounou har i dagsläget kontrakt med Club Brügge till sommaren 2024.