Uppgifter: Tottenham intresserat av Inter-försvarare

Milan Skriniar, 26, spelar just nu för Inter där han under årets säsong noterats för 18 matcher i Serie A. Enligt Gazetta dello Sport kan dock mittbacken vara på väg bort från klubben då tidningen rapporterar att Tottenham ska vara intresserat av att plocka in Skriniar när transferfönstret öppnar i sommar.

Enligt Gazettan har Inter också meddelat prislappen på Skriniar, som ska vara på 52 miljoner pund, drygt 600 miljoner kronor.