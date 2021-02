Uppgifter: Flera PL-konkurrenter jagar United-målvakt

David de Gea är given förstemålvakt i Manchester United vilket gör att Dean Henderson, som just nu är andramålvakt i klubben börjar se sig om efter en ny klubb. Detta enligt Manchester Evening News som skriver att Henderson upplever situationen just som ohållbar om den skulle fortsätta kommande säsong

Och det finns intresse för Henderson, enligt Manchester Evening News. Enligt lokaltidningen ska Uniteds Premier League-konkurrenter Tottenham, Chelsea och West Ham samtliga vara intresserade av Henderson, vars avtal går ut sommaren 2025.