Uppgifter: Tottenham och Dortmund leder jakt på United-målvakt

Det var under måndagen som det kom uppgifter från Manchester Evening News om att Dean Henderson, just nu andremålvakt i Manchester United, ser situationen just nu som ohållbar och att han vill lämna United om ingenting förändras till kommande säsong. 23-åringen ska vara trött på att agera andremålvakt och enligt lokaltidningen ska Tottenham, Chelsea och West Ham vara intresserade av målvakten.

Nu skriver Sky Sports att ytterligare en klubb finns med i jakten på Hendersons signatur. Det rör sig om Borussia Dortmund som tillsammans med Tottenham ska ligga längst fram i kampen om att värva Henderson.

ANNONS

Målvaktens avtal med Manchester United sträcker sig till sommaren 2025 och under årets säsong har Henderson noterats för tre matcher i Premier League.