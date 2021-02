Officiellt: Akropolis lånar anfallare från BP: "En spelartyp som vi saknat i laget"

Akropolis förstärker inför säsongen. På sin officiella hemsida meddelar Akropolis att Kristoffer Grauberg Lepik, 20, ansluter till klubben från IF Brommapojkarna via ett låneavtal som sträcker sig året ut. Efter att ha fått ett A-lagskontrakt med BP under 2020 gjorde han totalt åtta framträdanden för klubben, och elva på lån i Nyköpings BIS.

– Akropolis IF är ett bra lag i Superettan och det kommer bli en ära att spela fotboll för klubben. Under fjolåret stod Akropolis IF för en imponerade insats i Superettan. När jag fick höra att klubben var ute efter mina tjänster blev jag direkt intresserad. Redan efter mitt första möte med Akropolis IF kände jag ett stort förtroende. Akropolis IF har stora framtidsmål, precis som jag, säger Grauberg Lepik till klubbens hemsida och fortsätter:

ANNONS

– Tillsammans kommer vi få ut det bästa av båda världar. Jag är här för att ta min plats och utvecklas/förbättras som fotbollsspelare. Samtidigt vill jag ge mitt allt (100%) för att hjälpa Akropolis IF, bidra till en lyckosam säsong och visa upp mina kunskaper ute på plan, säger han.

Akropolis sportchef Georgios Gogas är nöjd med värvningen.

– Kristoffer är en spelartyp som vi saknat i laget. Trots sin unga ålder är han väldigt mogen och modig i sitt spel. Med en imponerade fysik och stor kroppshydda ställer han ofta till med besvär för motståndarnas försvar. Han kommer vara nyttig i flera dimensioner av vårt spel. Bland annat på att hålla i bollen och ifrån motståndarna men har också – sedan tidigare visat upp en god förmåga för att göra mål, säger han.