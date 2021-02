Uppgifter: Arsenal och Barcelona kan göra bytesaffär

Arsenal och Barcelona uppges kunna göra en bytesaffär framöver. Enligt Football.London är Arsenal intresserat av Barcelonas högerback Junior Firpo, 24, medan London-klubbens högerback Hector Bellerin under en längre tid kopplats ihop med en övergång i motsatt riktning med flytt tillbaka till Spanien.

Firpo anslöt under sommaren 2019 till Barcelona från Real Betis och har i dagsläget avtal till sommaren 2024, medan Bellerin kom till Arsenals akademi under sommaren 2011 från just Barcelona. Bellerin har i sin tur kontrakt med London-klubben till sommaren 2023.