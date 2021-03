Uppgifter: MFF intresserat av Feyenoord-anfallare

Malmö FF är på jakt efter en ny anfallare inför den kommande allsvenska säsongen. MFF har kopplats ihop med flera anfallare senaste tiden, men nu uppger Kvällsposten att det är två namn som är hetast i jakten, Feyenoords danske anfallare Nicolai Jörgensen, 30, och Paoks kroatiske anfallare Antonio Colak, 27.

Tidningen skriver att MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson gärna skulle vilja plocka in Jörgensen, som just nu har avtal med den nederländska storklubben till sommaren 2022. Jörgensen anslöt till Feyenoord från FC Köpenhamn under sommaren 2016 och är den här säsongen noterad för tre mål på 21 matcher. Kvällsposten menar samtidigt att prislappen, enligt dansk media, är på 40 miljoner kronor, vilket kan försvåra en affär. I sådana fall är det möjligen i stället aktuellt med en överenskommelse om ett lån.

ANNONS

Kvällsposten skriver vidare att MFF därmed också kan gå för Colak, som den här säsongen är noterad för ett mål på tio matcher med Paok i den grekiska högstaligan. Colak har dock kontrakt med Paok till sommaren 2024 och anslöt till klubben så sent i fjol från kroatiska laget HNK Rijeka. Tidigare har även spelaren en bakgrund i Hoffenheim, samtidigt som han har gjort en landskamp med Kroatiens A-landslag.

MFF-sportchefen Daniel Andersson uppges under en längre tid ha haft ögonen på Colak, samtidigt som MFF i flera omgångar uppges ha haft kontakt med Paok om en affär rörande anfallaren, som i år fått knapp speltid i Grekland efter ett tränarskifte i klubben.

MFF har ännu inte gjort klart med en ny anfallare, men möjligen närmar sig den regerande svenska mästaren en lösning. MFF:s ordförande Anders Pålsson sa så sent som i helgen, på MFF Supports årsmöte, att han hoppas på en lösning på anfallsfrågan den här veckan.