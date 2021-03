Uppgifter: Engelsk storklubb visar intresse för Svanberg

Sveriges landslagsmittfältare Mattias Svanberg, 22, har under den här säsongen imponerat med tre mål och två assist på 24 framträdanden med Bologna i Serie A. Svensken stod dessutom i helgen för ett mål och en assist i 3-1-segern mot Sampdoria på hemmaplan i ligan, vilket har väckt nytt intresse för spelaren.

Svanberg har sedan tidigare kopplats ihop med en flytt till bland annat Juventus och Milan, men nu rapporterar italienska lokaltidningen Il Resto del Carlino att det även finns intresse från England. Enligt tidningen följer nu Everton och Carlo Ancelotti svensken, samtidigt som det även uppges finnas intresse från Southampton, Burnley och Brighton & Hove Albion i England.

Enligt italienska tidningen Corriere dello Sport värderar Bologna den svenske innermittfältaren till 25 miljoner euro, drygt 252 miljoner kronor. Svanberg har samtidigt kontrakt med den italienska klubben till sommaren 2023 och kommenterade i söndags flyttryktena.

– Det är såklart kul och positivt, då man gör något bra, men så är det kring alla spelare. Bara för att man läser något om sig själv, så betyder inte det så mycket just nu. Det viktigaste är att man fortsätter att leverera den tiden man spelar och efter säsongen får man se vad man har för möjligheter och alternativ. Nu trivs jag jättebra i Bologna och får spela mycket. Det är det jag vill, sa han i Fotbollssöndag Europa från C More.