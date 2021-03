Uppgifter: Barcelona favorit att värva Manchester City-anfallare

Manchester City bekräftade under måndagen att anfallsstjärnan och klubbikonen Sergio Agüero, 32, lämnar vid kontraktets slut i sommar. Under en längre tid har det ryktats om just det och i går blev det officiellt.

Nu rapporterar engelska lokaltidningen Manchester Evening News att Barcelona är favorit att knyta till sig den argentinske anfallaren framöver. Enligt tidningen har Barcelonas nye president Joan Laporta tidigare uttryckt att han vill värva Agüero, samtidigt som anfallaren lär tilltalas av att få spela ihop med Lionel Messi, som dock sitter på ett utgående avtal, på klubblagsnivå.

Tidigare har även Paris Saint-Germain, Juventus och Inter kopplats ihop med den 32-årige anfallaren.

Agüero har under den här säsongen haft skadeproblem och är noterad för tre mål på 14 matcher.