Slog till med sanslös frispark - nu uppges Lauriente aktuell för Milan

Det var i förra helgen som Armand Lauriente slog till med en frispark som fick fotbollsnostalgikern att tänka tillbaka på Juninho och alla de kanoner som brassen skickade in under sin tid i Lyon. Lauriente, som just nu spelar i Lorient, sköt en frispark från omkring 30 meter som vobblade rejält i luften och satt i det bortre krysset bakom Nantes målvakt Alban Lafont.

ANNONS

Och nu kanske Laurientes frisparkskunskaper kan ta honom till Serie A.

Enligt Calciomercato ska nämligen Milan vara intresserat av yttern och enligt uppgifterna ska storklubben, med Zlatan Ibrahimovic i laget, planera för en övergång till sommaren. Lauriente ska fungera som ersättare till Alexis Saelemaekers som Milan planerar att göra sig av med i sommar.

Under årets säsong har Lauriente noterats för tre mål och tre framspelningar på 22 Ligue 1-matcher.