Agenten med besked om Chelsea-stjärna

Jorginho spelar just nu i Chelsea som han anslöt till sommaren 2018. Under årets säsong har mittfältaren inte varit given i Londonlagets startelva, vilket gjort att det spekulerats kring hans framtid i klubben.

Nu slår dock Jorginhos agent Joao Santos fast att mittfältaren stannar i Chelsea.

– Han har två år kvar på sitt kontrakt med Chelsea. Han tänker på att spela EM i sommar och VM i Qatar. Han kommer stanna i Chelsea, till 100 procent, säger Santos till Tuttomercato enligt Goal.

Jorginhos agent öppnar också upp för att Jorginho kan komma att förlänga sitt avtal med Chelsea.

– Vi kommer att diskutera det om några månader, säger han.