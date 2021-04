Uppgifter: Real Madrid redo att sälja Ødegaard

Martin Ødegaard är just nu på lån i Arsenal från Real Madrid – som nu ska vara redo att sälja mittfältaren i sommar, rapporterar The Times.

Uppgifterna gör gällande att Real Madrid behöver få in pengar för att kunna värva in Erling Braut Haaland, vars agent Mino Raiola enligt uppgifter träffade den spanska jätten under torsdagen.

ANNONS

Att Real nu ska vara redo att sälja Ødegaard gör också att Arsenal steppar upp i jakten på att få in den norske mittfältaren på permanent basis, skriver The Times.

Ødegaards avtal med Real Madrid sträcker sig till sommaren 2023.