Uppgifter: Så mycket får MFF för Ahmedhodzic

Malmö FF:s talangfulle mittback Anel Ahmedhodzic, 22, har under en längre tid rapporterats vara nära en övergång till den italienska klubben Atalanta, som just nu är på fjärde plats i Serie A. Ahmedhodzic uttalade sig nyligen, för Gianlucadimarzio.com, och sa då att “förhandlingarna är i ett avancerat stadie”.

Nu uppger Aftonbladet att Atalantas klubbledning i nästa vecka kommer att hålla ett internt möte för att lägga upp klubbens transferstrategi. På det mötet uppges även ledningen ta ett beslut om att lägga 70-80 miljoner kronor på Ahmedhodzic i sommar, vilket i sådana fall innebär att 22-åringen lämnar MFF efter mindre än halva säsongen i år i allsvenskan.

Ahmedhodzic är fostrad i Malmö FF, men lämnade under 2016 för spel i engelska laget Nottingham Forests akademi. Under 2019 vände han hem till MFF igen, men fick först knapp speltid, vilket gjorde att han blev utlånad till danska laget Hobro under andra halvan av 2019. I fjol slog han igenom stort och var med och tog Skånelaget till SM-guld.