Efter ryktena - Mourinho: "Har inget att prata om med Kane"

Harry Kane har ryktats bort från Tottenham under de senaste veckorna. Anfallaren har tillhört Tottenham under stora delar av sin fotbollskarriär. Kane själv har sagt satt det är en svår fråga att svara på just nu, och att vi får se efter sommarens EM.

Nu har tränare José Mourinho uttalat sig om situationen:

ANNONS

– Han tränar så bra varje dag. Han är så professionell, engagerad i laget, presterar bra, säger Mourinho enligt Daily Mail och fortsätter:

– Jag har inget att prata med honom om. Tre år kvar på kontraktet.

Tidigare har The Sun rapporterat att Tottenham satt en prislapp på över 1,8 miljarder kronor inför sommarens transferfönster. Detta eftersom de inte är villiga att sälja stjärnanfallaren.