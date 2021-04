Oväntade uppgifter: Manchester United intresserat av Kulusevski

Sveriges landslagsmittfältare Dejan Kulusevski, 20, slog under förra säsongen igenom under sin lånesejour i Parma i Serie A. 20-åringen stod för tio mål och nio assist på 36 ligamatcher, och blev i januari i fjol såld till Juventus. Turin-klubben sägs ha betalat runt 35 miljoner euro, drygt 367 miljoner kronor för svenskens underskrift. Kulusevski har även under den här säsongen fått gott om speltid i Juventus och har svarat för fem mål och fyra assist på 37 framträdanden.

Under senaste tiden har det dock gått lite tyngre för svensken och senast han gjorde en assist i ligan var den 6 januari i år och senast han gjorde ett mål i ligan var den 19 december i fjol. Under onsdagen blev han dessutom bänkad utan speltid i 2-1-segern mot Napoli i Serie A.

Nu kommer den italienske journalisten Daniele Longo med oväntade uppgifter om att Manchester United är intresserat av Kulusevski. Uppgifterna gör dock vidare gällande att Juventus, för stunden, inte vill sälja svensken. Därmed är det inte särskilt troligt med en affär i dagsläget. Kulusevski har samtidigt bara tillhört Juventus under den här säsongen och har kontrakt till sommaren 2025.

Innan Kulusevski skrev på för Juventus i fjol ryktades han även vara aktuell för Manchester United. Den italienska tidningen La Gazzetta dello Sport skrev bland annat om Uniteds intresse för svensken då.