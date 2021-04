Uppgifter: Manchester United kan gå för värvning från Real Madrid

Manchester United har under en längre tid rapporterats vara ute efter att värva en ny mittback. Nu rapporterar engelska tidningen Daily Mail att United har fått indikationer på att Real Madrids franske mittback Raphael Varane vill lämna den spanska storklubben, trots att han har kontrakt till sommaren 2022.

United uppges därmed nu undersöka om det är möjligt att värva spelaren i sommar, samtidigt som man uppges ha konkurrens av bland annat Paris Saint-Germain. Den 27-årige backen värderas till runt 60 miljoner pund, drygt 700 miljoner kronor, men United hoppas få ner den summan lite vid en värvning.

Varane anslöt under sommaren 2011 till Real Madrid från franska Lens. Under den här säsongen är han noterad för två mål på 36 framträdanden. Han har bland annat varit med och vunnit tre spanska ligatitlar och fyra Champions League-titlar under sin tid i “Marängerna”.