Uppgifter: Arsenal dumpar meriterad mittback

Arsenal värvade under sommaren 2019 den brasilianske mittbacken David Luiz, 33, från Chelsea. Luiz var under förra säsongen ordinarie med 43 framträdanden och har även under den här säsongen fått gott om speltid med 29 matcher i alla turneringar. Just nu är han dock utanför laget efter en knäoperation.

Nu uppger Football.London att Arsenal kommer att släppa brassen i sommar, då spelarens avtal går ut. Tränaren Mikel Arteta uppges i stället vilja ge William Saliba, som just nu är utlånad till Nice, och Konstantinos Mavropanos, som är utlånad till Stuttgart, chansen att visa upp sig nästa säsong. Arteta uppges helt enkelt bedöma att han har tillräckligt med alternativ i mittbacksstallet.

Luiz har tidigare en bakgrund med spel i Chelsea, Paris Saint-Germain och Benfica på europeisk mark.