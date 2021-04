Guardiola bekräftar - City-back lär lämna för Barcelona

Manchester City-backen Eric Garcia, 20, har under en längre tid rapporterats vara på väg till Barcelona. Garcia anslöt till Citys akademi från just Barcelonas motsvarighet under sommaren 2017 och kan möjligen nu återvända till sin barndomsklubb. I slutet av mars rapporterade samtidigt den trovärdige journalisten Fabrizio Romano att det är klart till hundra procent att Garcia kommer gå till Barcelona i sommar.

ANNONS

Nu bekräftar även City-tränaren Josep Guardiola att det lär bli en övergång för backen i sommar.

– Eric Garcia är en av mina favoritspelare, men han var inte med på bänken (ligacupfinalen) med anledning av att jag tror att han kommer att få till Barcelona, säger Guardiola enligt Fabrizio Romano.

Enligt journalisten kommer Garcia att skriva på ett långtidskontrakt med Barcelona fram till sommaren 2026. Barcelona behöver inte betala för Garcia, då spelarens avtal med City går ut i sommar. Den här säsongen är Garcia noterad för tio framträdanden med den engelska strklubben.