Uppgifter: Rodgers nobbar engelsk storklubb

Tottenham sparkade nyligen José Mourinho och har tagit in tidigare spelaren Ryan Mason som tillfällig tränare fram till säsongens slut. Tottenham har bland annat ryktats vilja ha in Julian Nagelsmann, men under tisdagen stod det i stället klart att tysken väljer att ta över Bayern München.

Nu rapporterar Sky Sports att Spurs ha siktet inställt på Leicester Citys tränare Brendan Rodgers, men att det lär bli svårt att få in den brittiske tränaren. Rodgers uppges nämligen inte vara intresserad av att ta över Tottenham, då han vill utveckla Leicester vidare framöver.

Rodgers tog under 2019 över som chefstränare i Leicester, men har även en bakgrund som tränare i Celtic, Liverpool och Swansea. Leicester är just nu på tredje plats i Premier League och ser ut att säkra en Champions League-plats till nästa säsong.