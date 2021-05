Uppgifter: Premier League-klubb leder jakten på Abraham

Chelseas engelske anfallare Tammy Abraham, 23, har under senaste tiden ryktats vara aktuell för en flytt till bland annat Wolverhampton, Leicester City, Aston Villa, West Ham och Milan.

Nu uppger Football Insider att Aston Villa leder jakten på anfallaren. Villa uppges vara berett att betala 40 miljoner pund, drygt 468 miljoner kronor för spelaren.

Abraham är fostrad i Chelsea och har tillhört klubben under hela sin spelarkarriär med undantag för ett antal utlåningar till Bristol City, Swansea City och just Aston Villa under säsongen 2018/2019. Abraham är den här säsongen noterad för tolv mål och sex assist på 32 framträdanden.