Uppgifter: Ny storklubb in i jakten på Sancho

Borussia Dortmunds engelske guldklimp Jadon Sancho, 21, har under en längre tid ryktats vara aktuell för en comeback på de brittiska öarna. Bland annat har Liverpool, Manchester United och Manchester City nämnts som intressenter, men än så länge är Sancho kvar i Dortmund med ett kontrakt till sommaren 2023.

Nu uppger den engelska tidningen The Telegraph att Bayern München överväger att ge sig in i kampen om rivalens stjärnspelare. Bayern München uppges även vilja värva Sanchos norske lagkamrat Erling Braut Haaland under sommaren 2022, men kan även gå för en värvning av Sancho i sommar.

Sancho, som anslöt till Dortmund från Manchester Citys akademi under 2017, är den här säsongen noterad för 14 mål och 18 assist på 35 framträdanden. Nyligen kommenterade han flyttryktena så här:

– Jag vet inte vad som händer i framtiden, sa Sancho till ESPN.