Uppgifter: Stora förändringar i Arsenals trupp - Bellerin på väg bort

Det kan komma att bli stora förändringar i Arsenals trupp efter den minst sagt misslyckade säsongen 2020/2021. Och en spelare som kan komma att lämna är ytterbacken Hector Bellerin. Den spanske försvararen kom till klubben redan 2011 efter att ha inlett sin karriär i Barcelona.

Tabloiden The Sun rapporterar under tisdagen att Bellerin kan komma att lämna klubben under den här sommaren, för en övergångssumma på omkring 35 miljoner pund, en bit över 400 miljoner svenska kronor. Bellerin uppges vara sugen på ett nytt äventyr efter tio år i klubben och föredra en flytt till ett annat land. Enligt The Sun ”övervakar” PSG och Milan situationen.

Enligt Daily Mail kan även mittfältaren Matteo Guendouzi komma att lämna.

På pluskontot rapporteras Borussia Mönchengladbachs Denis Zakaria vara aktuell, det skriver sajten 90min.

Efter 35 spelade omgångar återfinns Arsenal först på plats nio i tabellen och mycket talar för att man helt missar spel i Europa nästa säsong.