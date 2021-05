Uppgifter: Arsenal intresserat av norsk landslagsman

Arsenal rapporteras vara ute efter en ny central mittfältare till nästa säsong. Enligt den engelska sajten Football.London är London-laget nu intresserat av den norske landslagsmittfältaren Sander Berge, som i dagsläget tillhör den engelska klubben Sheffield United. Berges Sheffield United ramlar i år ner från Premier League till Championship, och därmed kan norrmannen möjligen lämna i sommar.

Den norske 23-åringen har under den här säsongen haft skadeproblem och är noterad för ett mål och en assist på 15 framträdanden i Premier League. Han anslöt under vintern 2020 till Sheffield United från belgiska laget Genk, men har även en bakgrund med spel i Vålerenga i Norge. Just nu har han avtal till 2024.

Arsenal spekuleras dock samtidigt även vara intresserat av Brighton & Hove Albions centrale mittfältare Yves Bissouma, 24, som imponerat stort under den här säsongen i Premier League. Bissouma har i sin tur kontrakt med Brighton till sommaren 2023.