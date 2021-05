Uppgifter: Arsenal kan värva från Southampton gratis

Arsenal rapporteras vara ute efter en ny vänsterback, som ett alternativ till skotten Kieran Tierney på positionen. Enligt den engelska tidningen Daily Mail visar London-klubben nu intresse för Southamptons engelske vänsterback Ryan Bertrand, 31, som sitter på ett utgående avtal som löper ut i sommar.

Arsenal kan därmed knyta till sig backen gratis, men uppges även ha konkurrens från bland annat Manchester City om en värvning av spelaren. Arsenals samtal med spelaren sägs dock ha intensifierats under de senaste dagarna, vilket kan tala för en möjlig överenskommelse mellan parterna.

Bertrand anslöt under vintern 2015 till Southampton från Chelsea på permanent basis. Dessförinnan hade han varit utlånad till klubben under höstsäsongen 2014. Under den här säsongen är han noterad för en assist på 34 framträdanden med Southampton i England.