Oväntade uppgifter: Pochettino funderar på Spurs-återkomst

Tottenham är jakt på en ny tränare sedan laget sparkade José Mourinho i mitten av april.

Ett alternativ? Mauricio Pochettino, som lämnade klubben så sent som november 2019. Detta uppger The Sun, enligt Daily Mail som skriver att argentinaren, som just nu tränar Paris Saint-Germain, ska fundera på att flytta tillbaka till Tottenham för att på nytt basa över Londonlaget.

“En sensationell återkomst”, beskriver Daily Mail själva uppgifterna, som också gör gällande att en eventuellt Pochettino-återkomst skulle kunna vara positivt för Tottenham om man vill behålla Harry Kane i laget.