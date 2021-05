Uppgifter: PSG jagar Inters succéspelare

Inter värvade inför förra säsongen yttern Achraf Hakimi, 22, från Real Madrid. Hakimi skrev på ett kontrakt till sommaren 2025 och imponerade stort under den gångna säsongen, då Inter vann Serie A. Marockanen stod för sju mål och elva assist på 45 matcher. Därmed har han under senaste tiden spekulerats vara aktuell för en flytt, samtidigt som Inter även behöver få in pengar med anledning av ett pressat ekonomiskt läge.

Nu uppger RMC Sport att Paris Saint-Germain är intresserat av att värva spelaren i sommar. PSG uppges ha satt upp Hakimi som ett av sina transfermål. Samtidigt rapporteras även Arsenal och Bayern München vara intresserat av 22-åringen.

Hakimi är fostrad i Real Madrid, men fick aldrig riktigt chansen i klubben och var under förra säsongen utlånad till Borussia Dortmund, där han slog igenom stort i Tyskland.