Uppgifter: Real Madrid i samtal med Conte

Real Madrid meddelade tidigare under torsdagen att chefstränaren Zinedine Zidane lämnar klubben. Därmed är den spanska storklubben nu på jakt efter en ny huvudtränare till nästa säsong. Real Madrid har tidigare rapporterats föra samtal med förre Juventus-tränaren Massimiliano Allegri, men nu uppges i stället den italienske tränaren återvända till Juventus.

ANNONS

Enligt Sky Sport Italia har Real Madrid därför nu ställt in siktet på att plocka in Antonio Conte, som i år ledde Inter till Serie A-titeln, men också lämnade klubben under onsdagskvällen. Real Madrid sägs ha Conte som nytt förstaval i tränarjakten och enligt Sportitalia har Real Madrid även inlett samtal med tränaren.

Conte har tidigare även en bakgrund som tränare i Chelsea och Juventus.