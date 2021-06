Uppgifter: PSG med kuppförsök - kan snuva Barcelona på stjärna

Den nederländske landslagsmittfältaren Georginio Wijnaldum, 30, lämnar i sommar Liverpool och har under senaste tiden ryktats vara nära att skriva på för den spanska storklubben Barcelona.

Nu uppger ESPN att Paris Saint-Germain, som också kopplats ihop med 30-åringen, försöker sig på en kupp för att snuva Barcelona på spelaren. PSG sägs ha erbjudit Wijnaldum ett mer lukrativt avtal, som gör att spelaren i dagsläget överväger att flytta till Frankrike.

Barcelonas president Joan Laporta uppges samtidigt ha haft två möten med Wijnaldums agenter under den senaste veckan, då de diskuterat ett treårskontrakt. Barcelona uppges nu känna av konkurrensen från PSG om spelarens signatur och sägs inte känna sig övertygat om en värvning.

Wijnaldum blev under förra säsongen noterad för tre mål på 51 matcher med Liverpool. Han anslöt till den engelska storklubben från Newcastle under sommaren 2016 och är en av spelarna som tränaren Jürgen Klopp gett flest minuter under de senaste åren.