Uppgifter: Engelsk storklubb följer Alexander Isak

Sveriges landslagsanfallare Alexander Isak, 21, imponerade under den gångna säsongen med 17 mål och två assist på 44 matcher med Real Sociedad. Isak har bland annat kopplats ihop med en övergång till Barcelona, men i helgen rapporterade den spanska tidningen Mundo Deportivo att Real Sociedad har erbjudit svensken ett nytt kontrakt som inkluderar en löneökning.

Nu rapporterar The Athletic att det kvarstår intresse för Isak från andra klubbar. Enligt The Athletic följer den engelska storklubben Arsenal anfallarens framfart. Arsenals tekniska direktör Edu sägs ranka Isak högt och därmed kan anfallaren, enligt uppgifterna, vara på Arsenals lista över tänkbara anfallare att värva i sommar.

ANNONS

Isak uppges vidare ha en utköpsklausul på runt 600 miljoner kronor. I dagsläget har han kontrakt med Real Sociedad till sommaren 2024. Isak anslöt till klubben för två år sedan från Borussia Dortmund. Han hade då haft en lyckad lånesjour i nederländska Willem II under vårsäsongen 2019.